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Розбійний напад стався 23 січня, фото: ДБР

У Миколаєві за напад на будинок пенсіонерів затримали колишнього та чинного поліцейських (ФОТО)

24 січ 2020, 14:07
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Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало в Миколаєві колишнього та чинного поліцейських за вчинення ними у ніч з 23 на 24 січня в одному з сіл Одеської області розбійного нападу на будинок пенсіонерів.

Напад здійснили поліцейський батальйону особливого призначення одеської поліції, колишній поліцейський ізолятору тимчасового тримання та ще дві наразі невстановлені особи. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Метою зловмисників було заволодіння грошовими коштами.

За попередньою інформацією, інформатором зловмисників був чинний поліцейський.

Якщо вину затриманих буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці планують повідомити їм підозру за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій з проникненням у житло) та звернутися до суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Розбійний напад стався 23 січня, фото: ДБР

Розбійний напад стався 23 січня, фото: ДБР

Розбійний напад стався 23 січня, фото: ДБР

Нагадаємо, в ніч на 3 травня 2019 року на Київщині було здійснено напад на будинок тодішнього народного депутата із «Народного фронту» Павла Пинзеника. Зловмисники, обличчя яких приховували балаклави, зв’язали господарів та погрожували їм зброєю.

Джерело: Ракурс


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