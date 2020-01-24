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Голос мумії зі Стародавнього Єгипту вперше відтворили вчені / Фото: Вікіпедія

Мумія зі Стародавнього Єгипту віком 3000 років вперше заговорила (ФОТО, ВІДЕО)

24 січ 2020, 14:11
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Голос 3000-річної мумії жерця Несьямуну зі Стародавнього Єгипту, який жив за часів правління фараона Рамзеса XI, відновили британські фахівці в рамках проекту Voices from the Past.

Жрець Несьямуну помер приблизно в 1100 році до нашої ери, його муміфіковане тіло зберігається в музеї Лідса і вважається одним із найвідоміших староєгипетських артефактів у Великій Британії, пише National Geographic.

Саркофаг Несьямуну є дуже яскравим — він покритий візерунками і написами, один з яких вказує на прохання жерця повернути йому дар мови для отримання права на вічне життя після смерті.

Голос мумії зі Стародавнього Єгипту вперше відтворили вчені / Фото: Вікіпедія

В рамках проекту Voices from the Past вчені використовували технологію реконструкції звуків — за допомогою комп’ютерної томографії створили тривимірну модель органів мови, яку потім роздрукували на 3D-принтері. Однак, під час роботи вони зіткнулися зі складнощами — язик мумії жерця Несьямуну зотлів, а уціліли лише м’які тканини голосового тракту.

Тому модель органів мови з'єднали зі штучною гортанню і динаміком та записали звук: вийшло щось середнє між «а» і «е».

Голос мумії зі Стародавнього Єгипту вперше відтворили вчені / Фото: Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries

Голос мумії зі Стародавнього Єгипту вперше відтворили вчені / Фото: Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries

Нагадаємо, торік палац фараона Рамзеса II розкопали американські археологи у Єгипті.


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