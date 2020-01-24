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Чоловік знайшов посеред вулиці коробку з 27 тис. дол. та повернув її банку, фото: скріншот

У США чоловік знайшов посеред вулиці коробку з 27 тис. дол. і повернув її банку (ВІДЕО)

24 січ 2020, 14:28
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Американець Джордж Кондеш знайшов посеред вулиці коробку з 27 тис. дол.

Громадянин вирішив не забирати кошти та повернув їх банку. Про це повідомляє телеканал Click On Detroit.

Мешканець американського штату Мічиган несподівано помітив коробку, на якій було написано «40 тис. дол». Він вирішив її забрати, сів до транспортного засобу і приїхав до фінустанови. Він запитав, чи за такий вчинок передбачена винагорода. Співробітники здивувались поведінці чоловіка.

З’ясувалось, що інкасатор, який доставляв готівку в банк, помилково забув один з ящиків на вулиці. На відео з камер спостереження видно, що він простояв 20 хвилин без нагляду. Всередині коробки було 27 тис. дол. У банку подякували Джорджу і видали грошову винагороду.

Раніше на Одещині знайшли на звалищі матрац із грошима. Після розголосу про знахідку кілька мешканців села заявили, що кошти належать їм. Довести це ніхто не зміг.

Джерело: Ракурс


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