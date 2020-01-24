КМУ создал оперативный штаб для предотвращения коронавируса. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132598-v-ukraine-sozdali-operativnyy-shtab-dlya-predotvrascheniya-koronavirusa-goncharuk-video.html

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Кабинет министров Украины осоздал в Министерстве здравоохранения оперативный штаб для предотвращения коронавируса.

Утвержден план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины. Будет усилена координация Государственной пограничной службы и других ведомств. Об этом 24 января заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства, мероприятие транслировали СМИ.

Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра, — заявил глава Кабмина.

По словам Гончарука, в последние дни украинское правительство активно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы понимать и контролировать ситуацию с распространением болезни. Премьер уверяет, что на сегодня в Украине нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая заражения новым коронавирусом.

Напомним, в Китае на карантин закрыли уже 13 городов, таким образом власти пытаются предотвратить распространение инфекции. Вероятно, что источником распространения вируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания. Врачи предполагают, что люди могли заразиться неизвестной болезнью от животных.