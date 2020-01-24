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Меркель в Турции обзавелась шлемом и зеркалом для силы и богатства, фото: Вікіпедия

Меркель в Турции обзавелась шлемом и зеркалом для силы и богатства (ФОТО)

24 янв 2020, 15:11
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Ангела Меркель, канцлер ФРГ, и президент Турции Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле.

Лидеры присутствовали на церемонии открытия турецко-немецкого университета. Об этом информирует газета Sozcu.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, экономическое сотрудничество. Встреча запомнилась не только рабочими моментами.

Глава турецкого государства решил удивить коллегу. Он презентовал ей изящное инкрустированное зеркало и шлем. Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах. Они символизируют силу, богатство и роскошь.

Меркель в Турции получила шлемом и зеркало для силы и богатства, фото: Sozcu

Меркель в Турции получила шлемом и зеркало для силы и богатства, фото: Sozcu

Меркель в Турции получила шлемом и зеркало для силы и богатства, фото: Sozcu

Меркель в Турции получила шлемом и зеркало для силы и богатства, фото: Sozcu

Ранее Меркель споткнулась и упала, когда поднималась на сцену. Инцидент случился во время проведения Берлинской конференции по торговле и цифровой безопасности. Политик упала на колени, но быстро взяла себя в руки, поднялась и прошла к микрофону.

Источник: Ракурс


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