Меркель в Турции обзавелась шлемом и зеркалом для силы и богатства, фото: Вікіпедия

https://racurs.ua/n132597-merkel-v-turcii-obzavelas-shlemom-i-zerkalom-dlya-sily-i-bogatstva-foto.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер ФРГ, и президент Турции Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле.

Лидеры присутствовали на церемонии открытия турецко-немецкого университета. Об этом информирует газета Sozcu.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, экономическое сотрудничество. Встреча запомнилась не только рабочими моментами.

Глава турецкого государства решил удивить коллегу. Он презентовал ей изящное инкрустированное зеркало и шлем. Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах. Они символизируют силу, богатство и роскошь.

Ранее Меркель споткнулась и упала, когда поднималась на сцену. Инцидент случился во время проведения Берлинской конференции по торговле и цифровой безопасности. Политик упала на колени, но быстро взяла себя в руки, поднялась и прошла к микрофону.