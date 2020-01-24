Преподавателя одесского училища культуры суд отправил под домашний арест, фото: joyreactor.cc

https://racurs.ua/n132596-reposty-o-banderlogah-i-otdelenii-ot-ukrainy-otpravili-odesskogo-prepodavatelya-pod-domashniy.html

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Преподавателя Одесского училища искусств и культуры имени К. Ф. Данькевича суд отправил под домашний арест на период с 22.00 до 6.00 по репосты призывов к отделению южных регионов Украины и создание там так называемой «Новороссии» или оккупации этих территорий Россией.

Соответствующие репосты он делал в прошлом году в социальной сети «Вконтакте», получая доступ к заблокированному в Украине веб-сайту с помощью одного из сервисов виртуальных частных сетей (VPN). Об этом говорится в материалах соответствующего решения Приморского районного суда Одессы от 16 января этого года.

В постановлении суда также приводятся цитаты из этих репостов.

В них, в частности, утверждается, что случае нового Майдана в Украине «в Одессе не останется бандерлогов» и силовых структур, и содержатся призывы «воспользоваться ситуацией», чтобы сбросить украинскую власть и построить в городе «Новороссию». Также выражается надежда, что на помощь мятежникам из страны-агрессора прибудут так называемые «вежливые люди».

В другом репост утверждается, что все «нормальные люди» якобы выехали на временно оккупированные территорий и в «Великую Россию» и содержится призыв к жителям юга и востока Украины присоединяться к стране-агрессору, чтобы не быть «втянутыми в гейропу».

Видеть эти репосты могли все друзья и подписчики преподавателя.

Соответствующее производство открыто по признакам ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году в интернет попало видео жительницы оккупированного Севастополя, которая, сокрушаясь о спиленной в городе березе, вспоминала «истории из жизни» своего преподавателя, утверждавшего, что якобы видел в Западной Украине лесопилки, где участники освободительного движения «распиливали людей».