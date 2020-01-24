Викладача одеського училища культури суд відправив під домашній арешт, фото: joyreactor.cc

https://racurs.ua/ua/n132596-reposty-pro-banderlogiv-ta-viddilennya-vid-ukrayiny-vidpravyly-odeskogo-vykladacha-pid-domashniy.html

Ракурс

Викладача Одеського училища мистецтв та культури імені К. Ф. Данькевича суд відправив під домашній арешт на період з 22.00 до 6.00 за репости закликів до відділення південних регіонів України та створення там так званої «Новоросії» або окупації цих територій Росією.

Відповідні репости він робив у минулому році у соціальній мережі «Вконтакте», отримуючи доступ до заблокованого в Україні веб-сайту за допомогою одного з сервісів віртуальних приватних мереж (VPN). Про це йдеться у матеріалах відповідного рішення Приморського районного суду Одеси від 16 січня цього року.

В ухвалі суду також наводяться цитати з цих репостів.

У них, зокрема, стверджується, що випадку нового Майдану в України «в Одесі не залишиться бандерлогів» та силових структур, і містяться заклики «скористатися ситуацією», щоб скинути українську владу та побудувати в місті «Новоросію». Також висловлюється сподівання, що на допомогу заколотникам із країни-агресора прибудуть так звані «ввічливі люди».

В іншому репості стверджується, що всі «нормальні люди» нібито виїхали до тимчасово окупованих територій та «Великої Росії» й міститься заклик до жителів півдня та сходу України приєднуватися до країни-агресора, щоб не бути «втягнутими в гейропу».

Бачити ці репости могли всі друзі та підписники викладача.

Відповідне провадження відкрите за ознаками ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік в інтернет потрапило відео жительки окупованого Севастополя, яка, побиваючись за спиляною в місті березою, згадувала «історії з життя» свого викладача, котрий стверджував, що нібито бачив на Західній Україні лісопилки, де учасники визвольного руху «розпилювали людей».