Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Викладача одеського училища культури суд відправив під домашній арешт, фото: joyreactor.cc

Репости про «бандерлогів» та відділення від України відправили одеського викладача під домашній арешт

24 січ 2020, 15:01
999

Викладача Одеського училища мистецтв та культури імені К. Ф. Данькевича суд відправив під домашній арешт на період з 22.00 до 6.00 за репости закликів до відділення південних регіонів України та створення там так званої «Новоросії» або окупації цих територій Росією.

Відповідні репости він робив у минулому році у соціальній мережі «Вконтакте», отримуючи доступ до заблокованого в Україні веб-сайту за допомогою одного з сервісів віртуальних приватних мереж (VPN). Про це йдеться у матеріалах відповідного рішення Приморського районного суду Одеси від 16 січня цього року.

В ухвалі суду також наводяться цитати з цих репостів.

У них, зокрема, стверджується, що випадку нового Майдану в України «в Одесі не залишиться бандерлогів» та силових структур, і містяться заклики «скористатися ситуацією», щоб скинути українську владу та побудувати в місті «Новоросію». Також висловлюється сподівання, що на допомогу заколотникам із країни-агресора прибудуть так звані «ввічливі люди».

В іншому репості стверджується, що всі «нормальні люди» нібито виїхали до тимчасово окупованих територій та «Великої Росії» й міститься заклик до жителів півдня та сходу України приєднуватися до країни-агресора, щоб не бути «втягнутими в гейропу».

Бачити ці репости могли всі друзі та підписники викладача.

Відповідне провадження відкрите за ознаками ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік в інтернет потрапило відео жительки окупованого Севастополя, яка, побиваючись за спиляною в місті березою, згадувала «історії з життя» свого викладача, котрий стверджував, що нібито бачив на Західній Україні лісопилки, де учасники визвольного руху «розпилювали людей».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Китайський коронавірус: вчені засумнівалися в зміїному походженні смертельної хвороби

Науковці Уханьского інституту вірусології заперечують інформацію про те, що джерелом зараження смертельним китайським коронавірусом могли бути змії. Дослідники стверджують, що вірус за своєю структурою ближчий до штаму, що раніше був виявлений у кажанів

Світові новини
14:37

Роковини обстрілу Маріуполя з «Градів»: чорний січень 2015 року для міста (ФОТО, ВІДЕО)

Теракт у Маріуполі здійснили російські окупанти 24 січня 2015 року. Цього дня терористи обстріляли східні житлові квартали міста з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган». Жертвами нападу стали 29 українців, ще 92 дістали поранення

Новини України
11:00