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Ракурс
Наслідки російської атаки по Одесі, фото: Одеська ОВА

Росіяни вдарили по Одесі реактивними дронами — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

13 лис 2026, 11:18
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Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, завдали кілька ударів по Одесі.

Наразі відомо про двох загиблих. Ще семеро людей постраждали, п’ятьох з них госпіталізовано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією ДСНС, внаслідок удару:

  • зруйнований одноповерховий приватний житловий будинок, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння;
  • за іншою адресою зафіксоване влучання на відкритій місцевості, внаслідок чого пошкоджені 11 легкових автомобілів.

Місцеве видання «Думська» повідомляє, що одна із загиблих — жінка, яка перебувала за кермом свого автомобіля.

Також від вибуху постраждала ветеринарна клініка, розташована поруч із дорогою. Тварин у момент атаки там не було.

Близько 7.20 ранку Повітряні сили повідомляли про наближення до Одеси реактивних БпЛА. Згодом з’явилися повідомлення про вибухи в одному з районів міста.

Джерело: Ракурс


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