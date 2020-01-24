Меркель у Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили та багатства, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132597-merkel-v-turechchyni-otrymala-sholomom-i-dzerkalo-dlya-syly-i-bagatstva-foto.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер ФРН, і президент Туреччини Таїп Ердоган провели зустріч в Стамбулі.

Лідери відправились на церемонію відкриття турецько-німецького університету. Про це інформує газета Sozcu.

Сторони обговорили ситуацію в Сирії, Лівії, економічне співробітництво. Зустріч запам’яталася не тільки робочими моментами.

Глава турецької держави вирішив здивувати колегу. Він презентував їй витончене інкрустоване дзеркало і шолом. Подібні дзеркала в дорогій оправі і шоломи використовувалися в палацах. Вони символізують силу, багатство і розкіш.

Раніше Меркель спіткнулася і впала, коли піднімалася на сцену. Інцидент трапився під час проведення Берлінської конференції з торгівлі та цифрової безпеки. Політик впала на коліна, але швидко взяла себе в руки, піднялася і пройшла до мікрофона.