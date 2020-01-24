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Меркель у Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили та багатства, фото: Вікіпедія

Меркель у Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили та багатства (ФОТО)

24 січ 2020, 15:11
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Ангела Меркель, канцлер ФРН, і президент Туреччини Таїп Ердоган провели зустріч в Стамбулі.

Лідери відправились на церемонію відкриття турецько-німецького університету. Про це інформує газета Sozcu.

Сторони обговорили ситуацію в Сирії, Лівії, економічне співробітництво. Зустріч запам’яталася не тільки робочими моментами.

Глава турецької держави вирішив здивувати колегу. Він презентував їй витончене інкрустоване дзеркало і шолом. Подібні дзеркала в дорогій оправі і шоломи використовувалися в палацах. Вони символізують силу, багатство і розкіш.

Меркель в Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили і багатства, фото: Sozcu

Меркель в Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили і багатства, фото: Sozcu

Меркель в Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили і багатства, фото: Sozcu

Меркель в Туреччині отримала шоломом і дзеркало для сили і багатства, фото: Sozcu

Раніше Меркель спіткнулася і впала, коли піднімалася на сцену. Інцидент трапився під час проведення Берлінської конференції з торгівлі та цифрової безпеки. Політик впала на коліна, але швидко взяла себе в руки, піднялася і пройшла до мікрофона.

Джерело: Ракурс


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