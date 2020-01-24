Зоряна Скалецька. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n132620-v-ukrayini-zafiksovano-try-vypadky-pidozry-na-koronavirus-moz.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України провело термінову нараду, на якій обговорювалося питання небезпеки поширення нового смертельного коронавірусу. Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що в Україні вже зафіксовано три підозри на зараження коронавірусом.

У двох випадках підозра не підтвердилась. Ще по одному випадку проводиться епідемічне дослідження із залученням провідних епідеміологів, заявила Скалецька під час наради.

Міністр додала, що кожен із цих випадків буде ретельно розслідуваний, а про результати розслідування буде повідомлено суспільству.

Виконуючий обов’язки генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін повідомив, що зазвичай підтвердження зараження короновірусом займає два-три дні на рівні області. Підтвердити новий коронавірус можна лише через референтну лабораторію і це може зайняти від двох до трьох тижнів.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін створив у рамках Міністерства охорони здоров’я оперативний штаб для запобігання поширенню коронавіруса. Також був затверджений план дій із запобігання потрапляння коронавірусу на територію України.