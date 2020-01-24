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Ракурс
Майк Помпео. Фото: Укрінформ

У Держдепартаменті США повідомили точну дату приїзду Помпео до України

24 січ 2020, 19:25
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Державний секретар США Майк Помпео приїде до України 30 січня 2020 року. У Помпео заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Про це повідомила представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

Помпео також планує взяти участь у церемонії покладання вінків у Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам’ять загиблих на Донбасі. Крім того, він зустрінеться із лідерами релігійних і ділових кіл.

Держсекретар відвідає Україну в рамках своєї закордонної поїздки, яка розпочнеться 29 січня і триватиме до 4 лютого. Крім України Помпео відвідає Велику Британію, Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Як раніше писав «Ракурс», у Зеленського з Помпео 10 січня відбулася телефонна розмова, під час якої обговорювався графік двосторонніх контактів між Україною і США. Після цього телефонного дзвінка з’явилася інформація, що Помпео відвідає Україну наприкінці січня.

Джерело: Ракурс


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