Майк Помпео. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n132619-u-derjdepartamenti-ssha-povidomyly-tochnu-datu-pryyizdu-pompeo-do-ukrayiny.html

Ракурс

Державний секретар США Майк Помпео приїде до України 30 січня 2020 року. У Помпео заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Про це повідомила представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

Помпео також планує взяти участь у церемонії покладання вінків у Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам’ять загиблих на Донбасі. Крім того, він зустрінеться із лідерами релігійних і ділових кіл.

Держсекретар відвідає Україну в рамках своєї закордонної поїздки, яка розпочнеться 29 січня і триватиме до 4 лютого. Крім України Помпео відвідає Велику Британію, Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Як раніше писав «Ракурс», у Зеленського з Помпео 10 січня відбулася телефонна розмова, під час якої обговорювався графік двосторонніх контактів між Україною і США. Після цього телефонного дзвінка з’явилася інформація, що Помпео відвідає Україну наприкінці січня.