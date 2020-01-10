Майк Помпео. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n131848-pompeo-vidvidaie-ukrayinu-v-kinci-sichnya-ofis-prezydenta.html

Ракурс

Державний секретар США Майк Помпео відвідає з офіційним візитом Україну наприкінці січня 2020 року.

Інформація про візит держсекретаря США з’явилася на сайті президента України.

Сьогодні, 10 січня, у президента України Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з Помпео, під час якої було обговорено графік двосторонніх контактів між Україною і США.

Як відомо, Помпео планував приїхати з візитом до України 3 січня, але після атак на посольство США в Багдаді держсекретар вирішив відмовитися від поїздки.

Тепер візит Помпео до України повинен відбутися наприкінці січня, проте точна дата його приїзду не озвучується.

Під час телефонної розмови Зеленський і Помпео обговорювали розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Держсекретар США висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, а також заявив про готовність США сприяти у проведенні розслідування причин катастрофи.