Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Майк Помпео. Фото: РІА Новости

Помпео відвідає Україну наприкінці січня — Офіс президента

10 січ 2020, 17:01
999

Державний секретар США Майк Помпео відвідає з офіційним візитом Україну наприкінці січня 2020 року.

Інформація про візит держсекретаря США з’явилася на сайті президента України.

Сьогодні, 10 січня, у президента України Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з Помпео, під час якої було обговорено графік двосторонніх контактів між Україною і США.

Як відомо, Помпео планував приїхати з візитом до України 3 січня, але після атак на посольство США в Багдаді держсекретар вирішив відмовитися від поїздки.

Тепер візит Помпео до України повинен відбутися наприкінці січня, проте точна дата його приїзду не озвучується.

Під час телефонної розмови Зеленський і Помпео обговорювали розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Держсекретар США висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, а також заявив про готовність США сприяти у проведенні розслідування причин катастрофи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Київ отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів і пілотів — Пристайко

Уряд отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів аеропорту Тегерана та пілотів літака. Про це заявив міністр закордонних справ Пристайко. Водночас він не відкинув жодну з версій, в тому числі про ймовірне збиття літака ракетою

Новини України
18:31

Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко скликав на Банковій терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга» в Ірані. Очікується, що міністр розповість новини щодо міжнародного співробітництва у розслідуванні причин авіакатастрофи

Новини України
18:10

Занепад українського Лас-Вегаса: в Рябошапки продовжують закривати ігрові зали

В Офісі генпрокурора запевняють, що боротьба з незаконним гральним бізнесом у розпалі: за останній час закрили ще 911 нелегальних гральних закладів по всій Україні, відкрили 437 кримінальних проваджень і провели 1,2 тис. обшуків

Новини України
16:12