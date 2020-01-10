Майк Помпео. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n131848-pompeo-posetit-ukrainu-v-konce-yanvarya-ofis-prezidenta.html

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Государственный секретарь США Майк Помпео посетит с официальным визитом Украину в конце января 2020 года.

Информация о визите госсекретаря США появилась на сайте президента Украины.

Сегодня, 10 января, у президента Украины Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с Помпео, в ходе которого был обговорен график двухсторонних контактов между Украиной и США.

Как известно, Помпео планировал приехать с визитом в Украину 3 января, но после атак на посольство США в Багдаде госсекретарь решил отказаться от поездки.

Теперь визит Помпео в Украину должен состояться в конце января, однако точная дата его приезда не озвучивается.

В ходе телефонного разговора Зеленский и Помпео обсуждали расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Госсекретарь США выразил соболезнование от американского народа в связи с трагедией, а также заявил о готовности США содействовать в проведении расследования причин катастрофы.