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Рейс MH-17: охоронця уламків зі збитого літака затримали на Донеччині, фото — ООС

Охоронця уламків зі збитого рейсу MH-17 затримали на Донеччині (ФОТО)

10 січ 2020, 16:29
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Бойовика-охоронця уламків зі збитого над Донеччиною у 2014 році рейсу MH-17 затримали українські прикордонники.

Бойовика, який охороняв місце і залишки збитого росіянами «Боїнга», вирахували за фотографіями із соцмереж. На одній з них він у військовій формі зі зброєю в руках сфотографувався на фоні уламків збитого літака.

Рейс MH-17: охоронця уламків зі збитого літака затримали на Донеччині, фото — ООС

Про затримання прикордонниками громадянина України 1994 року народження повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил. Він зізнався, що впродовж другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків.

В прес-службі ООС розповіли, що затриманий виконував завдання російських кураторів на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області і був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами.

Рейс MH-17: охоронця уламків зі збитого літака затримали на Донеччині, фото — ООС

З кінця серпня 2014 року він охороняв місце падіння збитого російськими військами літака рейсу МН-17. За гроші (від 500 до 1,5 тис. рублів) він збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

Із затриманим розбиратимуться у Національній поліції, а в ЄРДР внесли відомості про правопорушення за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України.

Нагадаємо, що Україна на початку вересня 2019 року обміняла ключового свідка у справі про збитий росіянами «Боїнг» Володимира Цемаха.

Джерело: Ракурс


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Охоронця уламків зі збитого рейсу MH-17 затримали на Донеччині (ФОТО)

Бойовика-охоронця уламків зі збитого над Донеччиною у 2014 році рейсу MH-17 затримали прикордонники. Його вирахували за фотографіями із соцмереж. На одній з них він у військовій формі зі зброєю сфотографувався на фоні уламків збитого літака

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