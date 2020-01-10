Рейс MH-17: охранника обломков сбитого самолета задержали на Донетчине, фото — ООС

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Боевика-охранника обломков со сбитого над Донецкой областью в 2014 году рейса MH-17 задержали украинские пограничники.

Боевика, который охранял место и остатки сбитого россиянами «Боинга», вычислили по фотографиям из соцсетей. На одной из них он в военной форме с оружием в руках сфотографировался на фоне обломков сбитого самолета.

О задержании пограничниками гражданина Украины 1994 года рождения сообщила пресс-служба операции Объединенных сил. Он признался, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков.

В пресс-службе ООС рассказали, что задержанный выполнял задание российских кураторов на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области и был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.

С конца августа 2014 года он охранял место падения сбитого самолета рейса МН-17. За деньги (от 500 до 1,5 тыс. рублей) он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

С задержанным будут разбираться в Национальной полиции, в ЕРДР внесли сведения о правонарушении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины.

Напомним, что Украина в начале сентября 2019 года обменяла ключевого свидетеля по делу о сбитом россиянами «Боинге» Владимира Цемаха.