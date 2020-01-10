Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рейс MH-17: охранника обломков сбитого самолета задержали на Донетчине, фото — ООС

Охранника обломков сбитого рейса MH-17 задержали в Донецкой области (ФОТО)

10 янв 2020, 16:29
999

Боевика-охранника обломков со сбитого над Донецкой областью в 2014 году рейса MH-17 задержали украинские пограничники.

Боевика, который охранял место и остатки сбитого россиянами «Боинга», вычислили по фотографиям из соцсетей. На одной из них он в военной форме с оружием в руках сфотографировался на фоне обломков сбитого самолета.

Рейс MH-17: охранника обломков сбитого самолета задержали на Донетчине, фото — ООС

О задержании пограничниками гражданина Украины 1994 года рождения сообщила пресс-служба операции Объединенных сил. Он признался, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков.

В пресс-службе ООС рассказали, что задержанный выполнял задание российских кураторов на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области и был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.

Рейс MH-17: охранника обломков сбитого самолета задержали на Донетчине, фото — ООС

С конца августа 2014 года он охранял место падения сбитого самолета рейса МН-17. За деньги (от 500 до 1,5 тыс. рублей) он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

С задержанным будут разбираться в Национальной полиции, в ЕРДР внесли сведения о правонарушении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины.

Напомним, что Украина в начале сентября 2019 года обменяла ключевого свидетеля по делу о сбитом россиянами «Боинге» Владимира Цемаха.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Пристайко созвал срочный брифинг относительно падения «Боинга» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Министр иностранных дел Пристайко созвал на Банковой срочный брифинг относительно падения «Боинга» в Иране. Ожидается, что министр расскажет новости относительно международному сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы

Новости Украины
18:10

Падение «Боинга»: иранское ТВ показало самописцы украинского самолета (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором изображены самописцы, так называемый «черный ящик» с «Боинга», который упал близ Тегерана. Короткий ролик показал иранский государственный телеканал IRNN. Самописцы самолета МАУ лежат в специальном ящике

Новости мира
15:54