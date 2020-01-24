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Ракурс
Київський метрополітен. Фото: 112 Україна

У Києві у годину пік «замінували» відразу п’ять станцій метро

24 січ 2020, 18:50
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У Києві з’явилися нові «мінери». Сьогодні ввечері близько 18.00 невідомі повідомили про «замінування» відразу п’яти станцій Київського метрополітену.

Правоохоронці отримали анонімний телефонний дзвінок, повідомляється в Telegram-каналі Київського метрополітену.

Було повідомлено про замінування станцій метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», ​​"Золоті ворота" та «Театральна».

У зв’язку з отриманим анонімним дзвінком правоохоронці почергово перевіряють станції метро на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

На час перевірки станції метро будуть по черзі закриватися.

Джерело: Ракурс


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