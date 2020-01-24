Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киевский метрополитен. Фото: 112 Украина

В Киеве в час пик «заминировали» сразу пять станций метро

24 янв 2020, 18:50
999

В Киеве объявились новые «минеры». Сегодня вечером около 18.00 неизвестные сообщили о «заминировании» сразу пяти станций Киевского метрополитена.

Правоохранители получили анонимный телефонный звонок, сообщается в Telegram-канале Киевского метрополитена.

Было сообщено о минировании станций метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота» и «Театральная».

В связи с полученным анонимным звонком правоохранители поочередно проверяют станции метро на предмет взрывоопасных предметов.

На время проверки станции метро будут поочередно закрываться.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Украине зафиксировано три случая подозрения на коронавирус — Минздрав

В Украине зафиксировано три случая подозрения на коронавирус. В двух случаях подозрение не подтвердилось. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время совещания

Новости Украины
20:07