Киевский метрополитен. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n132618-v-kieve-v-chas-pik-zaminirovali-srazu-pyat-stanciy-metro.html

Ракурс

В Киеве объявились новые «минеры». Сегодня вечером около 18.00 неизвестные сообщили о «заминировании» сразу пяти станций Киевского метрополитена.

Правоохранители получили анонимный телефонный звонок, сообщается в Telegram-канале Киевского метрополитена.

Было сообщено о минировании станций метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота» и «Театральная».

В связи с полученным анонимным звонком правоохранители поочередно проверяют станции метро на предмет взрывоопасных предметов.

На время проверки станции метро будут поочередно закрываться.