Визит Зеленского в Оман: на Банковой не знают детали визита, фото: instagram

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Ракурс

Визит Владимира Зеленского, президента Украины, в Оман обсуждают в обществе.

В Офисе президента не знают, кто летал с главой государства. Об этом сообщает «Украинская правда».

В ответе указано о передаче запросов в Государственное управление делами. В них журналисты задают вопрос о стоимости перелетов и проживания украинского чиновника в Омане в январе.

«Украинская правда» направила соответствующий документ в Офис президента. В нем говорится о просьбе предоставить информацию о составе украинской делегации. Журналисты пытались узнать, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.

Напомним, 5 января Зеленский вместе с семьей улетел в Оман. Уже 8 января Владимир Зеленский из-за катастрофы украинского самолета в Тегеране прервал поездку. Известно, что с ним был советник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что глава государства мог встречаться с представителями РФ.