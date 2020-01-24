Візит Зеленського в Оман: На банковій не знають деталі візиту, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n132617-vizyt-zelenskogo-v-oman-na-bankoviy-ne-znaut-detali-poyizdky-dokument.html

Ракурс

Візит Володимира Зеленського, президента України, до Оману обговорюють у суспільстві.

В Офісі президента не знають, хто літав з главою держави. Про це повідомляє «Українська правда».

У відповіді вказано про передачу запитів до Державного управління справами. В них журналісти задають питання стосовно вартості перельотів і проживання українського чиновника в Омані у січні.

«Українська правда» направила відповідний документ до Офісу президента. У ньому йдеться про прохання надати інформацію про склад української делегації. Журналісти намагались дізнатись, чи підписувалися під час візиту в Оман якісь офіційні двосторонні документи.

Нагадаємо, 5 січня Зеленський разом з родиною полетів до Оману. Вже 8 січня Володимир Зеленський через катастрофу українського літака у Тегерані перервав поїздку. Відомо, що з ним був радник Андрій Єрмак. ЗМІ припускали, що глава держави міг зустрічатися із представниками РФ.