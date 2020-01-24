Завидна шевелюра заважала британському хлопчику потрапити до школи. Фото: This Morning

https://racurs.ua/ua/n132616-zavydna-shevelura-zavajala-brytanskomu-hlopchyku-potrapyty-do-shkoly-foto.html

Ракурс

У Британії 8-річного Фарука Джеймса не хотіли брати до школи через його довге і пишне волосся. Його мати Бонні Міллер називає це дискримінацією.

За словами жінки, саме незвичайна зачіска її сина стала причиною відмови навчальних закладів. Про це Бонні Міллер розповіла в шоу This Morning.

Після відмов мати хлопчика не здалася і подала петицію з вимогою дозволити хлопчикам з довгим волоссям відвідувати шкільні заняття. Вона зазначила, що змушена боротися з такою дискримінацією, адже її хвилює психологічне здоров’я дітей. Через такі відмови з юного віку вони починають думати, що довге волосся у хлопчиків свідчить про відхилення.

Водночас довге волосся зробило Фарука Джеймса вельми популярним в соцмережах. На його сторінку в Instagram підписані більше 270 тис. користувачів. Також хлопчик працює моделлю і бере участь у показах світових брендів.

Хлопчик каже, що йому його зачіска подобається і обрізати волосся він не хоче. Навпаки, Фарук Джеймс ретельно стежить за своєю шевелюрою, миє її мінеральною водою і кожен день використовує півфлакону спрея.

Як писав «Ракурс», ігри на телефоні стали причиною косоокості у дитини в китайському місті Хефей, провінція Аньхой. Дев’ятирічний хлопчик приділяв надто багато часу іграм на смартфоні, через що зіпсував свій зір.