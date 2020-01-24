Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу. Фото: This Morning

https://racurs.ua/n132616-zavidnaya-shevelura-meshala-britanskomu-malchiku-popast-v-shkolu-foto.html

Ракурс

В Британии 8-летнего Фарука Джеймса не хотели брать в школы из-за его длинных и пышных волос. Его мать Бонни Миллер называет это дискриминацией.

По словам женщины, именно необычная прическа ее сына стала причиной отказа учебных заведений. Об этом Бонни Миллер рассказала в шоу This Morning.

После отказав мать мальчика не сдалась и подала петицию с требованием разрешить мальчикам с длинными волосами посещать школьные занятия. Она отметила, что вынуждена бороться с такой дискриминацией, так как ее волнует психологическое здоровье детей. Ведь из-за таких отказов с юного возраста они начинают думать, что длинные волосы у мальчиков свидетельствуют об отклонениях.

При этом длинные волосы сделали Фарука Джеймса весьма популярным в соцсетях. На его страницу в Instagram подписаны более 270 тыс. пользователей. Также мальчик работает моделью и участвует в показах мировых брендов.

Мальчик говорит, что ему его прическа нравится и обрезать волосы он не хочет. Наоборот, Фарук Джеймс тщательно следит за своей шевелюрой, моет ее минеральной водой и каждый день использует полфлакона спрея.

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