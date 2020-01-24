Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу. Фото: This Morning

Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу (ФОТО)

24 янв 2020, 18:23
999

В Британии 8-летнего Фарука Джеймса не хотели брать в школы из-за его длинных и пышных волос. Его мать Бонни Миллер называет это дискриминацией.

По словам женщины, именно необычная прическа ее сына стала причиной отказа учебных заведений. Об этом Бонни Миллер рассказала в шоу This Morning.

После отказав мать мальчика не сдалась и подала петицию с требованием разрешить мальчикам с длинными волосами посещать школьные занятия. Она отметила, что вынуждена бороться с такой дискриминацией, так как ее волнует психологическое здоровье детей. Ведь из-за таких отказов с юного возраста они начинают думать, что длинные волосы у мальчиков свидетельствуют об отклонениях.

Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу. Фото: Инстаграм Фарука Джеймса

При этом длинные волосы сделали Фарука Джеймса весьма популярным в соцсетях. На его страницу в Instagram подписаны более 270 тыс. пользователей. Также мальчик работает моделью и участвует в показах мировых брендов.

Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу. Фото: Инстаграм Фарука Джеймса

Мальчик говорит, что ему его прическа нравится и обрезать волосы он не хочет. Наоборот, Фарук Джеймс тщательно следит за своей шевелюрой, моет ее минеральной водой и каждый день использует полфлакона спрея.

Завидная шевелюра мешала британскому мальчику попасть в школу. Фото: Инстаграм Фарука Джеймса

Как писал «Ракурс», игры на телефоне стали причиной косоглазия у ребенка в китайском городе Хэфей, провинция Аньхой. Девятилетний мальчик уделял слишком много времени играм на смартфоне, из-за чего испортил свое зрение.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны», я таким не занимаюсь: Лукашенко завел себе телефонного адъютанта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с опаской относится к современным гаджетам и не пользуется мобильным телефоном в целях безопасности. Мобильный телефон приносит президенту специально обученный адъютант

Новости мира
17:31

В Украине создали штаб противодействия коронавирусу: чем он сможет помочь, объяснял Гончарук (ВИДЕО)

Правительство создало в Минздраве оперативный штаб для предотвращения распространения коронавируса из КНР. В Кабмине уверяют, что будет усилена координация пограничной и других служб, чтобы вирус не попал на территорию страны

Новости Украины
15:30