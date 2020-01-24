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Ракурс
Майк Помпео. Фото: Укринформ

В Госдепартаменте США сообщили точную дату приезда Помпео в Украину

24 янв 2020, 19:25
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Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Украину 30 января 2020 года. У Помпео запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Помпео также планирует принять участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе. Кроме того, он встретится с лидерами религиозных и деловых кругов.

Госсекретарь посетит Украину в рамках своей заграничной поездки, которая начнется 29 января и продлиться вплоть до 4 февраля. Помимо Украины Помпео посетит Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Как ранее писал «Ракурс», у Зеленского с Помпео 10 января состоялся телефонный разговор, во время которого обговаривался график двухсторонних контактов между Украиной и США. После этого телефонного звонка появилась информация, что Помпео посетит Украину в конце января.

Источник: Ракурс


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