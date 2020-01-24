Коронавірус в Китаї: у Шанхаї вилікували першого пацієнта. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n132607-pershyy-pishov-u-shanhayi-vylikuvaly-paciienta-z-koronavirusom.html

Ракурс

Смертельний вірус з Китаю піддається лікуванню. У Шанхаї вилікували першого пацієнта від коронавірусної пневмонії. Жінка деякий час проживала в Ухані, де був зафіксований спалах нового вірусу, після чого повернулася до Шанхаю.

Нездужання 56-річна мешканка Китаю відчула 10 січня, у неї піднялася температура. 12 січня вона повернулася до Шанхаю, а за три дні жінку госпіталізували. Про це пише інформагентство Sina з посиланням на Національну комісію охорони здоров’я Китаю.

Жінку лікували в міській лікарні, поступово її стан здоров’я поліпшувався. Лікарі зробили повторні аналізи на наявність коронавірусу в організмі після того, як температура тіла була в межах норми протягом шести днів. Результати аналізів показали, що коронавірусу в організмі пацієнтки немає, її виписали з лікарні.

Нагадаємо, вже зафіксовано щонайменше 830 випадків інфікування людей цим вірусом, хвороба забрала 26 життів. Влада Китаю закрила на карантин щонайменше 13 міст.

Як відомо, вірусологи з Пекіна, Нінбо і Ухані, після проведення всебічного дослідження інфекції, заявили, що саме змія могла бути джерелом зараження людини коронавірусом. Проте пізніше співробітники Уханського інституту вірусології не погодилися з цим твердженням і заявили, що вірус за своєю структурою найближче до того штаму вірусу, що раніше був виявлений у кажанів Rhinolophus affinis.