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Коронавірус в Китаї: у Шанхаї вилікували першого пацієнта. Фото: EPA

Перший пішов: у Шанхаї вилікували пацієнта з коронавірусом

24 січ 2020, 16:53
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Смертельний вірус з Китаю піддається лікуванню. У Шанхаї вилікували першого пацієнта від коронавірусної пневмонії. Жінка деякий час проживала в Ухані, де був зафіксований спалах нового вірусу, після чого повернулася до Шанхаю.

Нездужання 56-річна мешканка Китаю відчула 10 січня, у неї піднялася температура. 12 січня вона повернулася до Шанхаю, а за три дні жінку госпіталізували. Про це пише інформагентство Sina з посиланням на Національну комісію охорони здоров’я Китаю.

Жінку лікували в міській лікарні, поступово її стан здоров’я поліпшувався. Лікарі зробили повторні аналізи на наявність коронавірусу в організмі після того, як температура тіла була в межах норми протягом шести днів. Результати аналізів показали, що коронавірусу в організмі пацієнтки немає, її виписали з лікарні.

Нагадаємо, вже зафіксовано щонайменше 830 випадків інфікування людей цим вірусом, хвороба забрала 26 життів. Влада Китаю закрила на карантин щонайменше 13 міст.

Як відомо, вірусологи з Пекіна, Нінбо і Ухані, після проведення всебічного дослідження інфекції, заявили, що саме змія могла бути джерелом зараження людини коронавірусом. Проте пізніше співробітники Уханського інституту вірусології не погодилися з цим твердженням і заявили, що вірус за своєю структурою найближче до того штаму вірусу, що раніше був виявлений у кажанів Rhinolophus affinis.


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