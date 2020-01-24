Коронавирус в Китае: в Шанхае вылечили первого пациента. Фото: EPA

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Смертельный вирус из Китая поддается лечению. В Шанхае вылечили первого пациента от коронавирусной пневмонии. Женщина некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка нового вируса, после чего вернулась в Шанхай.

Недомогание 56-летняя жительница Китая почувствовала 10 января, у нее поднялась температура. 12 января она вернулась в Шанхай, а спустя три дня женщину госпитализировали. Об этом пишет информагентство Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Женщину лечили в городской больнице, постепенно ее состояние здоровья улучшалось. Врачи сделали повторные анализы на наличие коронавируса в организме после того, как температура тела сохранялась в пределах нормы в течение шести дней. Результаты анализов показали, что коронавируса в организме пациентки нет, ее выписали из больницы.

Напомним, уже зафиксировано не менее 830 случаев инфицирования людей этим вирусом, болезнь унесла жизни 26 человек. Власти Китая закрыли на карантин по меньшей мере 13 городов.

Как известно, вирусологи из Пекина, Нинбо и Уханя, после проведения всестороннего исследования инфекции, заявили, что именно змея могла быть источником заражения человека коронавирусом. Однако позже сотрудники Уханского института вирусологии не согласились с данным утверждением и заявили, что вирус по своей структуре ближе всего к тому штамму вируса, который ранее был обнаружен у летучих мышей Rhinolophus affinis.