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Ракурс
Юрий Назаренко. Фото: Facebook

Героем парковки в Давосе оказался владелец «Укрбизнесресурса» (ФОТО)

24 янв 2020, 16:40
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Героем парковки, которого оштрафовали полицейские в Давосе, оказался член украинской делегации Юрий Назаренко, который является владельцем общества с ограниченной ответственностью «Укрбизнесресурс». Нарушитель уже заплатил штраф за неправильную парковку.

Назаренко разместил в Facebook фотографии чека об уплате штрафа в сумме 120 швейцарских франков и признал, что был виновен, а также пообещал изучить правила дорожного движения Евросоюза.

Оплата штрафа за парковку. Фото: Facebook

Оплата штрафа за парковку. Фото: Facebook

Назаренко в свое оправдание разместил несколько снимков, на которых изображены другие автомобили, которые были припаркованы с нарушением ПДД.

Герои парковки в Давосе. Фото: Facebook

Герои парковки в Давосе. Фото: Facebook

Герои парковки в Давосе. Фото: Facebook

Как вчера писал «Ракурс», в Давосе отличился член украинской делегации, припарковав внедорожник Toyota на тротуаре, оставив для пешеходов лишь узкий проход между машиной и зданием. Полицейские наказали нарушителя штрафом.

Пользователи соцсетей были возмущены поведением героя парковки и предположили, что штраф будет оплачен из государственного бюджета Украины.

Источник: Ракурс


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