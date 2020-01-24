Юрий Назаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n132606-geroem-parkovki-v-davose-okazalsya-vladelec-ukrbiznesresursa-foto.html

Ракурс

Героем парковки, которого оштрафовали полицейские в Давосе, оказался член украинской делегации Юрий Назаренко, который является владельцем общества с ограниченной ответственностью «Укрбизнесресурс». Нарушитель уже заплатил штраф за неправильную парковку.

Назаренко разместил в Facebook фотографии чека об уплате штрафа в сумме 120 швейцарских франков и признал, что был виновен, а также пообещал изучить правила дорожного движения Евросоюза.

Назаренко в свое оправдание разместил несколько снимков, на которых изображены другие автомобили, которые были припаркованы с нарушением ПДД.

Как вчера писал «Ракурс», в Давосе отличился член украинской делегации, припарковав внедорожник Toyota на тротуаре, оставив для пешеходов лишь узкий проход между машиной и зданием. Полицейские наказали нарушителя штрафом.

Пользователи соцсетей были возмущены поведением героя парковки и предположили, что штраф будет оплачен из государственного бюджета Украины.