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Ракурс
Юрій Назаренко. Фото: Facebook

Героєм парковки у Давосі виявився власник «Укрбізнесресурсу» (ФОТО)

24 січ 2020, 16:40
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Героєм парковки, якого оштрафували поліцейські в Давосі, виявився член української делегації Юрій Назаренко, який є власником товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнесресурс». Порушник вже заплатив штраф за неправильну парковку.

Назаренко розмістив у Facebook фотографії чека про сплату штрафу в сумі 120 швейцарських франків і визнав, що був винен, а також пообіцяв вивчити правила дорожнього руху Євросоюзу.

Оплата штрафу за парковку. Фото: Facebook

Оплата штрафу за парковку. Фото: FacebookНазаренко з метою виправдання своїх дій розмістив кілька знімків, на яких зображені інші автомобілі, які були припарковані з порушенням правил дорожнього руху.

Герої парковки у Давосі. Фото: Facebook

Герої парковки у Давосі. Фото: Facebook

Герої парковки у Давосі. Фото: Facebook

Як вчора писав «Ракурс», у Давосі відзначився член української делегації, який припаркував свій позашляховик Toyota на тротуарі, залишивши для пішоходів лише вузький прохід між машиною і будівлею. Поліцейські покарали порушника штрафом.

Користувачі соцмереж були обурені поведінкою героя парковки і припустили, що штраф буде сплачено з державного бюджету України.

Джерело: Ракурс


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