Юрій Назаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n132606-geroiem-parkovky-u-davosi-vyyavyvsya-vlasnyk-ukrbiznesresursu-foto.html

Ракурс

Героєм парковки, якого оштрафували поліцейські в Давосі, виявився член української делегації Юрій Назаренко, який є власником товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнесресурс». Порушник вже заплатив штраф за неправильну парковку.

Назаренко розмістив у Facebook фотографії чека про сплату штрафу в сумі 120 швейцарських франків і визнав, що був винен, а також пообіцяв вивчити правила дорожнього руху Євросоюзу.

Назаренко з метою виправдання своїх дій розмістив кілька знімків, на яких зображені інші автомобілі, які були припарковані з порушенням правил дорожнього руху.

Як вчора писав «Ракурс», у Давосі відзначився член української делегації, який припаркував свій позашляховик Toyota на тротуарі, залишивши для пішоходів лише вузький прохід між машиною і будівлею. Поліцейські покарали порушника штрафом.

Користувачі соцмереж були обурені поведінкою героя парковки і припустили, що штраф буде сплачено з державного бюджету України.