Турецькі медики відправили пасажирку літака в Китай після виявлення симптомів коронавірусу, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132605-turecki-medyky-vidpravyly-pasajyrku-litaka-v-kytay-pislya-vyyavlennya-symptomiv-koronavirusu.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу докотилась до Туреччини.

У пасажирки авіарейсу, яка прибула з Китаю, зафіксували симптоми захворювання. Про це повідомляє газета Yeni Safak.

Турецькі медики заявили, що проблеми зі здоров’ям у жінки виникли через новий тип коронавіруса. Міністерство охорони здоров’я Туреччини звернулось до самої пасажирки. Вона погодилась на пропозицію влади повернутись до Китаю.

МОЗ країни веде спостереження за 15−20 громадянами, які перебували в контакті з мандрівницею. Медики намагаються контролювати ситуацію.

Фахівці за допомогою тепловізорів та інших засобів перевіряють пасажирів, які прибувають на територію країни. На даний момент жодного випадку виявлення нового типу коронавируса у Туреччині не встановлено.

Раніше повідомлялось, що у Китаї вже вісім міст «закрили» через спалах нового корона вірусу. Жителів закликають не залишати межі своїх населених пунктів. Кількість підтверджених випадків захворювань сягнула 830.