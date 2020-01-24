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Яну Дугарь відправили під нічний домашній арешт. Фото: РБК-Україна

Суд відпустив Яну Дугарь під нічний домашній арешт

24 січ 2020, 16:25
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Печерський районний суд Києва 24 січня розглянув клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу підозрюваній по справі Павла Шеремета Яні Дугарь.

Суддя частково задовольнив клопотання захисту і змінив її цілодобовий домашній арешт на нічний з 20.00 до 7.00. Адвокати Дугарь просили суд замінити її цілодобовий домашній арешт на особисте зобов’язання. Про це повідомлялося у трансляції судового засідання.

Підозрювана повідомила, що після такого рішення суду вона зможе продовжити військову службу та навчання у Львівському державному університеті фізичної культури. Вона — студентка четверного курсу.

Як відомо, про затримання Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь стало відомо 12 грудня. Поліція затримала їх й оголосила підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року. Також у справі фігурує подружжя учасників війни на сході України Інну та Владислава Грищенків. Їм у цій справі офіційні підозри не оголошені, їх вважають особами, котрі можуть володіти певною інформацією.

Нагадаємо, сьогодні суд оголосив перерву до 10.00 12 лютого у засіданні щодо зміни обраного запобіжного заходу ветеранові АТО Андрію Антоненку (Riffmaster'у). Антоненка цей же суд у грудні заарештував до 8 лютого без можливості внесення застави.

Джерело: Ракурс


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