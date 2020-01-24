Яну Дугарь отправили под ночной домашний арест. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n132604-sud-otpustil-yanu-dugar-pod-nochnoy-domashniy-arest.html

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Печерский районный суд Киева 24 января рассмотрел ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемой по делу Павла Шеремета Яне Дугарь.

Судья частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил ее круглосуточный домашний арест на ночной с 20.00 до 7.00. Адвокаты Дугарь просили суд заменить круглосуточный домашний арест на личное обязательство. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.

Подозреваемая сообщила, что после решения суда она сможет продолжить военную службу и обучение в Львовском государственном университете физической культуры. Она — студентка четверного курса.

Как известно, о задержании Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь стало известно 12 декабря. Полиция задержала их и объявила подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Также в деле фигурируют супруги участников войны на востоке Украины Инну и Владислава Грищенко. Им в этом деле официальные подозрения не объявлены, их считают лицами, которые могут владеть определенной информацией.

Напомним, сегодня суд объявил перерыв до 10.00 12 февраля в заседании по изменению избранной меры пресечения ветерану АТО Андрей Антоненко (Riffmaster'у). Антоненко этот же суд в декабре арестовал до 8 февраля без возможности внесения залога.