ГРБ и ЕС обменялись любезностями после допроса Порошенко. Фото: РБК

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Допрос Петра Порошенко в Государственном бюро расследований закончился взаимными претензиями ГБР и депутатов «Европейской солидарности». В бюро считают, что нардепы пытались незаконно ворваться в помещение правоохранительного органа.

В ГБР сослались на закон «О Государственном бюро расследований», а именно — ч. 2 ст. 4, в которой сказано, что должностные и служебные лица не должны вмешиваться в деятельность органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое заявление было опубликовано после того, как экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос вместе со своими адвокатами и депутатами фракции «Европейская солидарность», которые пытались попасть в здание бюро. Охрана пропустила только Порошенко и его адвокатов. В ГБР попытки нардепов попасть внутрь здания расценили как нарушение закона.

В свою очередь нардепы не согласились с этим заявлением. Ирина Геращенко на своей странице в Facebook опубликовала видео, в котором заявила, что информация ГБР не соответствует действительности. В качестве доказательств был записан комментарий сотрудников полиции диалога, которые подтвердили, что депутаты не нарушали публичный порядок.

После допроса Порошенко заявил, что уголовные производства против него — это реванш Кремля и попытка действующих властей отвлечь внимание от проблем во внутренней и внешней политике.

Экс-президент добавил, что хотел, чтобы сегодня его допросили по всем производствам, в которых он фигурирует, однако в ГБР якобы не хватило следователей. На вопрос, придет ли он на допрос 30−31 января, Порошенко ответил, что да, если находиться в стране.

Как известно, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным производствам, открытых в ноябре и декабре 2019 года, в частности, о государственной измене.