Александр Усик в марте будет боксировать против Дерека Чисоры. Фото: 24 канал

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Ракурс

Александр Усик проведет свой следующий поединок против бывшего претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры.

Бой против британца фактически согласован. Усик и Чисора встретятся в ринге 28 марта. Поединок состоится в Лондоне. В случае победы украинец может провести бой с обладателем титула Энтони Джошуа. Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн телеканалу IFL, передает сайт boxingnews24.com.

Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а потом Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом, — заявил Хирн.

Дерек Чисора провел на профессиональном ринге 18 поединков, в которых 15 раз одерживал победы (10 нокаутом). Трижды он проигрывал. В 2011 году он по очкам уступил Тайсону Фьюри в поединке за титул чемпиона Великобритании. В 2012 году Чисора боксировал с Виталием Кличко — провел все 12 раундов, но проиграл бой.

Напомним, в октябре Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе профессионального бокса. Украинец на Wintrust Arena в Чикаго победил 38-летнего американца Чазза Виззерспуна. Усик доминировал на протяжении семи раундов, после откровенного избиения команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.

После поединка команда Усика начала подбирать украинцу более мощного соперника. Промоутер украинца называл фамилию Дерека Чисоры.