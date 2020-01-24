Олександр Усик у березні боксуватиме проти Дерека Чісори. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132602-promouter-usyka-nazvav-datu-poiedynku-ukrayincya-z-brytancem-chisorou-video.html

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Олександр Усик проведе свій наступний поєдинок проти колишнього претендента на титул чемпіона світу Дерека Чісори.

Бій проти британця фактично узгоджений. Усик та Чісора зустрінуться на рингу 28 березня. Поєдинок відбудеться у Лондоні. У разі перемоги українець може побитися з володарем титулу Ентоні Джошуа. Про це заявив промоутер українця Едді Хірн телеканалу IFL, передає сайт boxingnews24.com.

Я говорив Усику, що ситуація така, що він спочатку отримає Чісору, а потім Джошуа. Ентоні цьому радий. Олександр теж задоволений таким розкладом. Нам потрібно було визначитися з датою поєдинку проти Чісори. Для нас 28 березня здається ідеальним варіантом, — заявив Хірн.

Дерек Чісора провів на професійному рингу 18 поєдинків, у яких 15 разів здобував перемоги (10 нокаутом). Тричі він програвав. У 2011 році він за очками поступився Тайсону Ф’юрі в поєдинку за титул чемпіона Великої Британії. В 2012 році Чісора боксував із Віталієм Кличком, провів всі 12 раундів, але програв бій.

Нагадаємо, у жовтні Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій вазі професійного боксу. Українець на Wintrust Arena у Чикаго переміг 38-річного американця Чазза Віззерспуна. Усик домінував впродовж семи раундів, після відвертого побиття команда Візерспуна прийняла рішення відмовитися від продовження поєдинку.

Після поєдинку команда Усика почала підбирати українцеві більш потужного суперника. Промоутер українця називав прізвище Дерека Чісори.