У більшості регіонів України 25 січня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n132601-pogoda-v-ukrayini-na-25-sichnya-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 січня буде з мінливою хмарністю та відсутністю опадів у більшості регіонів, окрім частини східних областей, де синоптики прогнозують мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме −4…+2°, вдень — +4…+6°. Вітер західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 25 січня опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°.

У Львові доба також мине без опадів. Вночі синоптики прогнозують −3…-5°, вдень — +4…+6°.

В Одесі метеорологи також не обіцяють опадів. Температура повітря вночі становитиме −1…-3°, вдень — +6…+8°.

У Дніпрі протягом доби опади не очікуються. Вночі температура становитиме −1…-3°, вдень — +3…+5°.

У Харкові вночі очікується мокрий сніг, вдень — сніг та мокрий сніг. Вночі термометри покажуть −1…+1°, вдень — +2…+4°.

На Закарпатті 25 січня — без опадів. Вночі температура опуститься до −4…-6°, вдень — підніметься до +3…+5°.

Геомагнітний стан у Києві 25 січня буде порівняно спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі очікують, що середньомісячна температура в січні буде 0…-4°.