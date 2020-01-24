В большинстве регионов Украину 25 января осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украину 25 января будет с переменной облачностью и отсутствием осадков в большинстве регионов, кроме части восточных областей, где синоптики прогнозируют мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит −4…+2°, днем — 4…+6°. Ветер западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 25 января осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°.

Во Львове сутки также пройдут без осадков. Ночью синоптики прогнозируют −3…−5°, днем — +4…+6°.

В Одессе метеорологи также не обещают осадков. Температура воздуха ночью составит −1…−3°, днем — +6…+8°.

В Днепре в течение суток осадков не ожидается. Ночью температура составит −1…−3 °, днем — +3…+5°.

В Харькове ночью ожидается мокрый снег, днем — снег и мокрый снег. Ночью градусники покажут −1…+1°, днем — +2…+4°.

На Закарпатье 25 января — без осадков. Ночью температура опустится до −4…−6°, днем — поднимется до +3…+5°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 января будет сравнительно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, в Гидрометцентре ожидают, что среднемесячная температура в январе будет 0…-4°.