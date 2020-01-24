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Ракурс
Порт «Ольвия». Фото: Вечерний Николаев

Николаевский порт «Ольвия» передан в концессию компании из Катара

24 янв 2020, 15:55
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Николаевский порт «Ольвия» передан в концессию ведущему портовому оператору Катара компании QTerminals.

О завершении концессионного конкурса сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что ежегодно украинский бюджет будет получать 82 млн грн концессионных платежей.

За пять лет концессии компания QTerminals обязуется инвестировать в порт «Ольвия» 3,4 млрд грн.

Кроме того, концессионер перечислит денежные средства в сумме 80 млн грн в местный бюджет Николаевской области, которые пойдут на развитие инфраструктуры региона.

Гончарук выразил надежду, что приход инвестора позволит модернизировать инфраструктуру порта и увеличить объемы перевозок, что позитивно отразится на экономическом развитии Николаевской области и Украины в целом.

Гончарук напомнил, что концессия является оптимальным способом привлечения иностранных инвестиций, при этом предприятие остается в государственной собственности.

Источник: Ракурс


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