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Ракурс
Порт «Ольвія». Фото: Вечірній Миколаїв

Миколаївський порт «Ольвія» переданий у концесію компанії з Катару

24 січ 2020, 15:55
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Миколаївський порт «Ольвія» переданий у концесію ведучому портовому оператору Катару компанії QTerminals.

Про завершення концесійного конкурсу повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук заявив, що український бюджет щорічно буде отримувати 82 млн грн концесійних платежів.

За п’ять років концесії компанія QTerminals зобов’язується інвестувати в порт «Ольвія» 3,4 млрд грн.

Крім того, концесіонер перерахує кошти в сумі 80 млн грн до місцевого бюджету Миколаївської області, які підуть на розвиток інфраструктури регіону.

Гончарук висловив сподівання, що прихід інвестора дозволить модернізувати інфраструктуру порту і збільшити обсяги перевезень, що позитивно вплине на економічний розвиток Миколаївської області та України в цілому.

Гончарук нагадав, що концесія є оптимальним способом залучення іноземних інвестицій, при цьому підприємство залишається у державній власності.

Джерело: Ракурс


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