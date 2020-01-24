Миколаївський порт «Ольвія» переданий у концесію компанії з Катару

Порт «Ольвія». Фото: Вечірній Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n132600-mykolayivskyy-port-olviya-peredanyy-u-koncesiu-kompaniyi-iz-kataru.html

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Миколаївський порт «Ольвія» переданий у концесію ведучому портовому оператору Катару компанії QTerminals.

Про завершення концесійного конкурсу повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук заявив, що український бюджет щорічно буде отримувати 82 млн грн концесійних платежів.

За п’ять років концесії компанія QTerminals зобов’язується інвестувати в порт «Ольвія» 3,4 млрд грн.

Крім того, концесіонер перерахує кошти в сумі 80 млн грн до місцевого бюджету Миколаївської області, які підуть на розвиток інфраструктури регіону.

Гончарук висловив сподівання, що прихід інвестора дозволить модернізувати інфраструктуру порту і збільшити обсяги перевезень, що позитивно вплине на економічний розвиток Миколаївської області та України в цілому.

Гончарук нагадав, що концесія є оптимальним способом залучення іноземних інвестицій, при цьому підприємство залишається у державній власності.