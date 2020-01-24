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У Німеччині сталася стрілянина, шестеро загиблих, фото: pexels
У Німеччині сталася стрілянина, шестеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132599-u-nimechchyni-stalasya-strilyanyna-shestero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Стрілянина зафіксована у Німеччині.
Інцидент стався у місті Рот-ам-Зе у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Про це повідомляє прес-служба німецької поліції.
Внаслідок стрільби в будівлі на Банхофштрассе щонайменше шестеро людей загинули, ще кілька отримали поранення. Стрілок був затриманий.
За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі. Встановлюються обставини інциденту.
Один з очевидців розповів, що бачив на вулиці поліцейських з автоматами. Детальна інформація не повідомляється.
Нагадаємо, у грудні невідомий влаштував стрілянину в магазині в центрі Берліна. Чоловік неподалік Фрідріхштрассе зробив кілька пострілів.
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