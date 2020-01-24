У Німеччині сталася стрілянина, шестеро загиблих, фото: pexels

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Ракурс

Стрілянина зафіксована у Німеччині.

Інцидент стався у місті Рот-ам-Зе у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Про це повідомляє прес-служба німецької поліції.

Внаслідок стрільби в будівлі на Банхофштрассе щонайменше шестеро людей загинули, ще кілька отримали поранення. Стрілок був затриманий.

За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі. Встановлюються обставини інциденту.

Один з очевидців розповів, що бачив на вулиці поліцейських з автоматами. Детальна інформація не повідомляється.

Нагадаємо, у грудні невідомий влаштував стрілянину в магазині в центрі Берліна. Чоловік неподалік Фрідріхштрассе зробив кілька пострілів.