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Ракурс
В Германии произошла стрельба, шестеро погибших, фото: pexels

В Германии произошла стрельба, шестеро погибших (ФОТО)

24 янв 2020, 15:42
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Стрельба зафиксирована в Германии.

Инцидент произошел в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает пресс-служба немецкой полиции.

Вследствие стрельбы в здании на Банхофштрассе погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Стрелок был задержан.

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Один из очевидцев рассказал, что видел на улице полицейских с автоматами. Детальная информация не сообщается.

В Германии произошла стрельба, шестеро погибших, фото: telegram-Карточный домик

Напомним, в декабре неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина. Мужчина неподалеку Фридрихштрассе сделал несколько выстрелов.

Источник: Ракурс


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