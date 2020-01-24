ДРБ і ЄС обмінялися люб'язностями після допиту Порошенка. Фото: РБК

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Допит Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань закінчився взаємними претензіями ДБР і депутатів «Європейської солідарності». У бюро вважають, що нардепи намагалися незаконно увірватися до приміщення правоохоронного органу.

У ДБР послалися на закон «Про Державне бюро розслідувань», а саме — ч. 2 ст. 4, в якій йдеться про те, що посадові та службові особи не повинні втручатися в діяльність органу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Ця заява була опублікована після того, як екс-президент Петро Порошенко прийшов на допит разом зі своїми адвокатами і депутатами фракції «Європейська солідарність», які намагалися потрапити до будівлі бюро. Охорона пропустила лише Порошенка та його адвокатів. У ДБР спроби нардепів потрапити всередину будівлі розцінили як порушення закону.

У свою чергу нардепи не погодилися з цією заявою. Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook опублікувала відео, в якому заявила, що інформація ДБР не відповідає дійсності. Як доказ цьому було записано коментар співробітників поліції діалогу, які підтвердили, що депутати не порушували громадський порядок.

Після допиту Порошенко заявив, що кримінальні провадження проти нього — це реванш Кремля та спроба чинної влади відволікти увагу від проблем у внутрішній і зовнішній політиці.

Екс-президент додав, що хотів, щоб сьогодні його допитали в усіх провадженнях, в яких він фігурує, проте в ДБР нібито не вистачило слідчих. На запитання, чи прийде він на допит 30−31 січня, Порошенко відповів так, якщо перебуватиме в країні.

Як відомо, раніше ДБР викликало Порошенка на допит як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, зокрема й про державну зраду.