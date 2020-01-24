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Турецкие медики отправили пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов коронавируса, фото: Википедия

Турецкие медики отправили пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов коронавируса

24 янв 2020, 16:27
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Эпидемия коронавируса докатилась до Турции.

У пассажирки авиарейса, которая прибыла из Китая, зафиксировали симптомы заболевания. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

Турецкие медики заявили, что проблемы со здоровьем у женщины возникли из-за нового типа коронавируса. Министерство здравоохранения Турции обратилось к самой пассажирке. Она согласилась на предложение властей вернуться в Китай.

Минздрав страны ведет наблюдение за 15−20 гражданами, находились в контакте с путешественницей. Медики пытаются контролировать ситуацию.

Специалисты с помощью тепловизоров и других средств проверяют пассажиров, прибывающих на территорию страны. На данный момент ни одного случая обнаружения нового типа коронавируса в Турции не установлено.

Ранее сообщалось, что в Китае уже восемь городов «закрыли» из-за вспышки нового корона вируса. Жителей призывают не покидать пределы своих населенных пунктов. Число подтвержденных случаев заболеваний достигла 830.


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