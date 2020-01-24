Зоряна Скалецкая. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n132620-v-ukraine-zafiksirovano-tri-sluchaya-podozreniya-na-koronavirus-minzdrav.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины провело срочное совещание, на котором обсуждался вопрос опасности распространения нового смертельного коронавируса. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине уже зафиксировано три подозрения на заражение коронавирусом.

В двух случаях подозрение не подтвердилось. Еще по одному случаю проводится эпидемическое исследование с привлечением ведущих эпидемиологов, заявила Скалецкая во время совещания.

Министр добавила, что каждый из данных случаев будет тщательно расследован, а о результатах расследования будет сообщено обществу.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что обычно подтверждение заражения короновирусом занимает два-три дня на уровне области. Подтвердить новый коронавирус можно лишь через референтную лабораторию и это может занять от двух до трех недель.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин создал в рамках Министерства здравоохранения оперативный штаб для предотвращения распространения коронавируса. Также был утвержден план действий по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.