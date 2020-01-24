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Ракурс
Смертельный коронавирус. Фото: Фокус

Смертельный коронавирус: первые случаи заражения зафиксированы в Европе

24 янв 2020, 22:40
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Смертельный коронавирус начал распространяться по всему миру. Вирус уже добрался до Европы. Во французских городах Париже и Бордо зафиксированы первые случаи заражения вирусом.

Об этом сообщила министр охраны здоровья Франции Аньез Бузин, пишет 20minutes.

Бузин заявила, что в настоящее время очень важно не дать вирусу распространиться. Она обратилась ко всем туристам и путешественникам, которые недавно посещали Китай, обязательно обращаться в медицинские учреждения при проявлении даже незначительных симптомов болезни.

Зараженного пациента в Бордо уже перевели в отдельную палату, за его состоянием круглосуточно наблюдают медики.

Как сегодня писал «Ракурс», министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила во время совещания, что в Украине зафиксировано три подозрения на заражение коронавирусом. Два подозрения не подтвердились, по третьему проводится тщательная проверка.


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