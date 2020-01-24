Смертельный коронавирус: первые случаи заражения зафиксированы в Европе

Смертельный коронавирус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n132624-smertelnyy-koronavirus-pervye-sluchai-zarajeniya-zafiksirovany-v-evrope.html

Ракурс

Смертельный коронавирус начал распространяться по всему миру. Вирус уже добрался до Европы. Во французских городах Париже и Бордо зафиксированы первые случаи заражения вирусом.

Об этом сообщила министр охраны здоровья Франции Аньез Бузин, пишет 20minutes.

Бузин заявила, что в настоящее время очень важно не дать вирусу распространиться. Она обратилась ко всем туристам и путешественникам, которые недавно посещали Китай, обязательно обращаться в медицинские учреждения при проявлении даже незначительных симптомов болезни.

Зараженного пациента в Бордо уже перевели в отдельную палату, за его состоянием круглосуточно наблюдают медики.

Как сегодня писал «Ракурс», министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила во время совещания, что в Украине зафиксировано три подозрения на заражение коронавирусом. Два подозрения не подтвердились, по третьему проводится тщательная проверка.