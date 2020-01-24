Дело Гандзюк: в Болгарии задержан главный подозреваемый

Алексей Москаленко (Левин). Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132623-delo-gandzuk-v-bolgarii-zaderjan-glavnyy-podozrevaemyy.html

Ракурс

Главный фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк задержан. Алексей Москаленко (Левин) был задержан правоохранителями Болгарии совместно с сотрудниками Службы Безопасности Украины и представителями Офиса Генерального прокурора.

О задержании подозреваемого сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Москаленко был задержан на территории Болгарии.

По мнению следствия, Москаленко (Левин) является криминальным авторитетом, работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Москаленко (Левин) выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.