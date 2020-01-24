Дело Гандзюк: в Болгарии задержан главный подозреваемый

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Алексей Москаленко (Левин). Фото: 24 Канал
Дело Гандзюк: в Болгарии задержан главный подозреваемыйhttps://racurs.ua/n132623-delo-gandzuk-v-bolgarii-zaderjan-glavnyy-podozrevaemyy.htmlРакурс
Главный фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк задержан. Алексей Москаленко (Левин) был задержан правоохранителями Болгарии совместно с сотрудниками Службы Безопасности Украины и представителями Офиса Генерального прокурора.
О задержании подозреваемого сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Москаленко был задержан на территории Болгарии.
По мнению следствия, Москаленко (Левин) является криминальным авторитетом, работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.
Москаленко (Левин) выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.
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