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Ракурс
Алексей Москаленко (Левин). Фото: 24 Канал

Дело Гандзюк: в Болгарии задержан главный подозреваемый

24 янв 2020, 22:05
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Главный фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк задержан. Алексей Москаленко (Левин) был задержан правоохранителями Болгарии совместно с сотрудниками Службы Безопасности Украины и представителями Офиса Генерального прокурора.

О задержании подозреваемого сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Москаленко был задержан на территории Болгарии.

По мнению следствия, Москаленко (Левин) является криминальным авторитетом, работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Москаленко (Левин) выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.

Источник: Ракурс


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