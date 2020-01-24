Справа Гандзюк: в Болгарії затримано головного підозрюваного

Олексій Москаленко (Левін). Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132623-sprava-gandzuk-v-bolgariyi-zatrymano-golovnogo-pidozruvanogo.html

Ракурс

Головний фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк затриманий. Олексій Москаленко (Левін) був затриманий правоохоронцями Болгарії спільно зі співробітниками Служби Безпеки України і представниками Офісу Генерального прокурора.

Про затримання підозрюваного повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора.

Москаленко був затриманий на території Болгарії.

На думку слідства, Москаленко (Левін) є кримінальним авторитетом, працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Москаленко (Левін) виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.