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Ракурс
Алексей Оржель. Фото: 5 канал

Цена на газ для населения будет снижена — Оржель

24 янв 2020, 21:20
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Цена на газ для населения в скором времени будет пересмотрена и есть все предпосылки рассчитывать на то, что она будет снижена.

Такой ободряющий анонс сделал в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Министр сообщил, что подписание договора с «Газпромом» позволило Украине стабилизировать ситуацию на рынке газа и имеются все позитивные факторы для снижения цены на голубое топливо.

Всеми деталями относительно возможности снижения цены на газ Оржель пообещал поделиться в понедельник.

Также министр заявил, что «Газпром» заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа через ГТС Украины. Получение такой оплаты стало возможным после подписания договора, в котором прописаны минимальные объемы прокачки газа.

Ежемесячно «Газпром» через ГТС Украины должен прокачивать 178 млн куб. м газа, а фактически прокачал лишь 47% от оплаченного объема.

Источник: Ракурс


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