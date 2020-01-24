Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Борис Джонсон. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n132621-boris-djonson-podpisal-soglashenie-o-vyhode-velikobritanii-iz-es.html

Ракурс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня подписал соглашение о выходе Британии из состава Евросоюза. Согласно документу, Великобритания с 31 января официально перестанет быть членом ЕС.

Об этом Джонсон сообщил в своем Twitter.

Премьер-министр заявил, что данный документ является результатом волеизъявления британского народа, который проголосовал за Brexit на референдуме.

Джонсон убежден, что его подпись на соглашении ознаменует новую эпоху в истории Великобритании.

Теперь документ с подписью Джонсона отправят в Брюссель, где будут сделаны три копии. Копии будут храниться в Великобритании, а оригинал поместят в архив Евросоюза.

Как известно, сегодня утром данный документ был подписан президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Теперь Европарламент должен собраться 29 января и ратифицировать соглашение. Это станет последним шагом выхода Великобритании из Евросоюза.