Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з ЄС

Борис Джонсон. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n132621-borys-djonson-pidpysav-ugodu-pro-vyhid-velykobrytaniyi-z-ies.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні підписав угоду про вихід Британії зі складу Євросоюзу. Згідно з документом, Великобританія з 31 січня офіційно перестане бути членом ЄС.

Про це Джонсон повідомив у своєму Twitter.

Прем'єр-міністр заявив, що даний документ є результатом волевиявлення британського народу, який проголосував за Brexit на референдумі.

Джонсон переконаний, що його підпис на угоді ознаменує нову епоху в історії Великої Британії.

Тепер документ із підписом Джонсона відправлять до Брюсселя, де будуть зроблені три копії. Копії будуть зберігатися у Великій Британії, а оригінал помістять до архіву Євросоюзу.

Як відомо, сьогодні вранці даний документ був підписаний президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Тепер Європарламент повинен зібратися 29 січня і ратифікувати угоду. Це стане останнім кроком виходу Великої Британії з Євросоюзу.