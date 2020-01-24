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Ракурс
Борис Джонсон. Фото: Twitter

Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з ЄС

24 січ 2020, 20:48
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні підписав угоду про вихід Британії зі складу Євросоюзу. Згідно з документом, Великобританія з 31 січня офіційно перестане бути членом ЄС.

Про це Джонсон повідомив у своєму Twitter.

Прем'єр-міністр заявив, що даний документ є результатом волевиявлення британського народу, який проголосував за Brexit на референдумі.

Джонсон переконаний, що його підпис на угоді ознаменує нову епоху в історії Великої Британії.

Тепер документ із підписом Джонсона відправлять до Брюсселя, де будуть зроблені три копії. Копії будуть зберігатися у Великій Британії, а оригінал помістять до архіву Євросоюзу.

Як відомо, сьогодні вранці даний документ був підписаний президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Тепер Європарламент повинен зібратися 29 січня і ратифікувати угоду. Це стане останнім кроком виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


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