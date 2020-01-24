Олексій Оржель. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n132622-cina-na-gaz-dlya-naselennya-bude-znyjena-orjel.html

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Ціна на газ для населення незабаром буде переглянута і є всі передумови розраховувати на те, що вона буде знижена.

Такий приємний анонс зробив у Facebook міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Міністр повідомив, що підписання договору з «Газпромом» дозволило Україні стабілізувати ситуацію на ринку газу і є всі позитивні фактори для зниження ціни на блакитне паливо.

Усіма деталями щодо можливості зниження ціни на газ Оржель пообіцяв поділитися у понеділок.

Також міністр заявив, що «Газпром» заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу через ГТС України. Отримання такої оплати стало можливим після підписання договору, в якому прописані мінімальні обсяги прокачування газу.

Щомісяця «Газпром» через ГТС України має прокачувати 178 млн куб. м газу, а фактично прокачав лише 47% від сплаченого обсягу.