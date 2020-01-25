Закон про дезінформацію посилить інформаційну безпеку України – Бородянський, фото: picpedia

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Закон про дезінформацію підгодовували через обов’язок протидіяти загрозам інформбезпеки.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що потрібно ефективно та надійно захищати інформаційний простір. Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, діє Доктрина інформаційної безпеки України від 25 лютого 2017 року. У ній сказано про обов’язок української влади протидіяти дезінформації. Недостовірні повідомлення здатні «спотворювати суспільну думку».

Вона може розпалювати ворожнечу і ненависть, — висловився щодо протидії дезінформації міністр.

На думку чиновника, Україна повинна вміти захищати свій інформаційний простір. Він додав, що Київ більш ефективно захищає економічні інтереси та територіальну цілісність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроект про вимоги та стандарти новин. Бородянский виключає кримінальну відповідальність за дезінформацію.