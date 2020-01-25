В Австралии и Малайзии зафиксированы первые случаи заболевания коронавируса, фото: Health

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Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Австралии и Малайзии.

Власти подтвердили первые случаи на территории стран. Об этом сообщает Reuters.

Австралийские чиновники рассказали подробности. Выяснилось, что больным оказался 50-летний житель китайского города Ухань. Мужчину изолировали от окружающих, проводится обследование.

В штате Новый Южный Уэльс заявили, что существует несколько угроз на распространение коронавируса. В Малайзии также зафиксировали первые случаи заболевания китайским вирусом. На территории государства подтвердили три случая, связанные с 66-летним мужчиной, который дал положительный результат на болезнь.

Чиновники и медики проводят необходимые мероприятия. Население призвали соблюдать нормы безопасности.

Напомним, в конце декабря 2019 года зафиксированы первые вспышки пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Власти КНР пытается предотвратить распространение опасного заболевания. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Известно о 26 случаях смерти.

Ранее турецкие медики отправили пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов коронавируса. Медики страны ведут наблюдения за 15−20 гражданами, находились в контакте с ней.